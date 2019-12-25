В Невском районе таксист выстрелил в мужчину из пистолета

В Невском районе Петербурга между водителем такси и мужчиной произошел конфликт, который закончился стрельбой. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент случился накануне, 11 марта, у дома №42 по ул. Бабушкина. Известно, что таксист во время ссоры выстрели из пистолета в мужчину. В результате пострадавший был доставлен в больницу с ранением левой скулы и сотрясением мозга.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщали, что петербургские власти разработали план поддержки горожан и экономики.
Фото: pixabay
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