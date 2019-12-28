В Петербурге задержали подозреваемого в двойном убийстве

Злоумышленник совершил преступления из-за 90 тысяч рублей.

Полиция задержала 49-летнего мужчину, подозреваемого в двойном убийстве и краже 90 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ СК РФ по городу.

Предполагается, что преступник заманил двух жертв, женщину 46 лет и ее знакомого, в Ломоносовский район Ленобласти, где забил их до смерти баллонным ключом. Тела он спрятал в багажник и отправился в квартиру женщины, где похитил 90 тысяч рублей. На следующий день, злоумышленник отправился в Вологодскую область, там в реке Песь он утопил тела. Вернувшись, он сжег автомобиль в районе Пикалево в Ленобласти. Заметая следы, куртку убитого мужчина привез в его квартиру для создания видимости возвращения. Расследование продолжается.

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