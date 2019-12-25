На Ленинском проспекте украли "кавказскую невесту"

Похититель подтвердил, что девушка находится у него.

В пятницу, 1 мая, в 18:20 в полицию поступило заявление от 38-летней женщины, которая просит разыскать и вернуть домой свою 18-летнюю дочь, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, 18-летняя студентка последний раз выходила на связь 30 апреля. По камерам у банка на Ленинском проспекте, 82, в который заходила девушка, видно, как из машины выходят трое в масках. Двое отвлекали женщину, с которой была студентка, а один, закинув на плечо девушку, усадил ее в машину. Выбежавшие следом мужчины не успели никак среагировать: автомобиль с похищенной потерпевшей уже скрылся.

Также известно, что до этого семья молодого человека просила выдать девушку замуж. При телефонном разговоре похититель подтвердил, что 18-летняя дагестанка находится у него.

Ранее мы сообщали, что мужчина похитил бывшую девушку с улицы Коллонтай.

Фото: pixabay