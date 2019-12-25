Мужчина похитил бывшую девушку с улицы Коллонтай

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 1 мая в полицию обратился мужчина с заявлением.
Он рассказал, что его соседку по коммунальной квартире в д. 32 по ул. Коллонтай похитил бывший сожитель.
Сотрудники полиции установили, что мужчина насильно посадил девушку в автомобиль "Лада Приора" и увёз в неизвестном направлении.
У бывшей пары есть общий ребёнок.
Сейчас полиция разыскивает автомобиль преступника.
Ранее мы сообщили, что похитителя девушки на Тельмана выдворят из России.
Фото: Pixabay
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