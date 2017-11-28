В Петербурге задержали певицу Наоко, исполнявшую песни иноагентов

Уличная артистка Диана Логинова задержана после выступления в центре Петербурга.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 18-летнюю уличную певицу Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко. Девушку доставили в отдел после исполнения песен иностранных агентов в центре города. Об этом сообщил Telegram-канал "Ротонда" со ссылкой на источники в МВД.

Инцидент произошел вечером 13 октября, когда артистка устроила выступление в центре Петербурга и привлекла большое количество зрителей. После концерта видеозаписи с места событий распространились в Telegram-каналах и СМИ, вызвав общественный резонанс.

По данным источников, Наоко неоднократно проводила публичные выступления без согласования с городскими властями. Анонсы концертов она публиковала в своем Telegram-канале, который насчитывает свыше 15 тыс. подписчиков.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова заявила, что выступления певицы по форме напоминают несанкционированные собрания. Статья, по которой была задержана Логинова, пока не уточняется. Проверку по факту произошедшего проводят сотрудники полиции.

Фото: Piter.TV