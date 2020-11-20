В Петербурге задержали организаторов схемы фиктивной вакцинации в больницах

По предварительной информации, в надзорном органе полагают, что основания для срочного возбуждения дела нет.

Стало известно, что и.о. прокурора Петербурга отправил материалы по делу о лжевакцинаторов от ковида на проведение дополнительной проверки. На основании этих документов было возбуждено дело о "сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей", передает "Фонтанка".

По предварительной информации, в надзорном органе полагают, что основания для срочного возбуждения дела нет: группа осуществляла преступную схему по выдаче петербуржцам поддельных QR-кодов в июне-августе 2021 года.

Так, прокурор указывал, что нужно опросить помимо главы поликлиники №120 Красногвардейского района, в кабинете которого и выдавали лжесправки, и тех людей, кто их получал.

Ранее полиция в Петербурге задержала торговцев поддельными сертификатами о вакцинации. Сотрудники правоохранительных органов провели серию контрольных закупок в разных районах города – пять фактов продажи, трое курьеров задержано.

Фото: Piter.tv