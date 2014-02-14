Сотрудники правоохранительных органов провели серию контрольных закупок в разных районах города – пять фактов продажи, трое курьеров задержано.

Полиция в Петербурге задержала торговцев поддельными сертификатами о вакцинации против коронавируса. Против фальшивых справок была проведена двухдневная операция, рассказали 19 июня в пресс-службе Главка.

Сотрудники полиции выявляли факты торговли поддельными медицинскими документами, в первую очередь, связанными с короновирусной инфекцией. Полицейские провели серию проверочных закупок, в результате которых за 2 дня было зафиксировано 5 фактов продажи поддельных медицинских документов в различных районах города, с поличным были задержаны три курьера.

Фальшивки заказывали через интернет, продавец назначал время и место встречи. Заказчику передавал справку курьер, а ему передавались деньги. Ассортимент фальшивок был широким – сертификаты о вакцинации, отрицательные тесты и справки о противопоказаниях к вакцинации. Средняя цена за подделку варьировалась в пределах 2-2,5 тыс. рублей.

В рамках проведения проверки все изъятые материалы направлены на исследование, после проведения которого будет принято процессуальное решение.

Накануне в нашем распоряжении появилось другое видео задержания мужчины, продававшего поддельные справки об отсутствии COVID-19. На кадрах можно увидеть, что полицейские вместе с мужчиной начали досмотр в салоне автомобиля, а после осмотрели багажник. В ходе досмотра были найдены коробки с бланками и печатями.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области