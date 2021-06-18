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Появилось видео задержания мужчины, продававшего поддельные справки об отсутствии COVID-19

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Фальшивые бланки и печати хранились в машине.

В четверг, 17 июня, на Гражданском проспекте полиция задержала мужчину, который продавал справки об отсутствии коронавируса у своего автомобиля. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Источник также предоставил видео, на котором правоохранители проводят досмотр машины продавца. На кадрах можно увидеть, что полицейские вместе с мужчиной начали досмотр в салоне автомобиля, а после осмотрели багажник. В ходе досмотра были найдены коробки с бланками и печатями.

Ранее мы писали, что в Петербурге стали чаще фальсифицировать протоколы собраний собственников жилья.

Видео: Piter.tv

Теги: задержание, поддельные справки, продавец
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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