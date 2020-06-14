В Петербурге стали чаще фальсифицировать протоколы собраний собственников жилья

На фальсификацию протоколов поступило почти 10 тысяч обращений.

Государственная Жилищная инспекция (ГЖИ) Петербурга ежегодно получает около 50 тысяч обращений от петербуржцев. Как отметил на пресс-конференции замначальника инспекции Юрий Кузин, это больше, чем в любой другой орган государственной власти города.

Чаще всего петербуржцы жалуются на некорректный размер ЖКУ. Но в этом году почти 10 тысяч обращения пришлись на фальсификацию протоколов собраний собственников жилых домов.

Граждане сообщают, что не голосовали на собрании, но их голос оказался учтен. Это значит, что протоколы собраний и/или бюллетени – подделка. Юрий Кузин отметил, что такие ситуации возникают в основном, когда за управление домом борются несколько управляющих компаний.

В прошлом году ведущего специалиста ГЖИ посадили на 3 года за получение взятки.

Фото: Piter.tv