Ведущего специалиста ГЖИ посадили на 3 года за получение взятки

Он не сможет заниматься должности в госорганах в течение 2 лет.

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Валерия Маньковского, признанного виновным в получении взятки. Мужчина состоял в должности ведущего специалиста - государственного жилищного инспектора Петербурга отдела контроля и надзора Калининского, Невского районов Государственной жилищной инспекции города. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что не позднее 3 августа 2018 у Маньковского появился преступный умысел, направленный на получение взятки в значительном размере за совершение незаконного бездействия. Должностное лицо решило не привлекать к ответственности управляющие организации, у которых были выявлены нарушения при проверках Государственной жилищной инспекции.

Часть денег Маньковский получил лично, часть была переведена на банковскую карту его жены. Общая сумма составила 108 тыс. рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать в органах государственной власти и местного самоуправления должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядителях и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года.

Подсудимого взяли под стражу в зале суда немедленно.

Фото: Piter.TV