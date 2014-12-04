Главе Минобороны доложили технические и функциональные характеристики объекта и перспективы его дальнейшего развития.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал новый объект системы контроля космоса. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Глава Минобороны совершил рабочую поездку в войска Западного военного округа. Заместитель главнокомандующего ВКС России Александр Головко доложил Шойгу технические и функциональные характеристики объекта и перспективы его дальнейшего развития. Также глава военного ведомства проверил организацию боевого дежурства расчетами специализированной радиолокационной станции для обнаружения малоразмерных космических объектов.

Ранее мы сообщали, что Минобороны подписало контракты еще с десятью бригадами и отрядами добровольцев.

Видео: Минобороны России