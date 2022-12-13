С 10 по 13 марта в Петербурге пройдут рейды по поиску нетрезвых водителей

За пьяное вождение (свыше 0,3 промилле в крови или 0,16 мг спиртного в литре выдыхаемого воздуха), нарушителей ждёт штраф 30 тыс. рублей и лишение прав на полтора-два года.

Стало известно, когда в Петербурге пройдут рейды по поиску нетрезвых водителей. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по городу и области.

Проверки пройдут в ночь с 10 на 11 марта, с 11 на 12 марта, с 12 на 13 марта, с 24 на 25 марта, с 25 на 26 марта и с 26 на 27 марта.

Напомним, за пьяное вождение (свыше 0,3 промилле в крови или 0,16 мг спиртного в литре выдыхаемого воздуха), нарушителей ждёт штраф 30 тыс. рублей и лишение прав на полтора-два года. Повторное нарушение карается уже уголовной ответственностью.

Ранее суд привлёк к ответственности гражданку КНР за установку унитаза и мойки в петербургском доме-памятнике. Женщина присоединила к общедомовым коммуникациям сантехнику и дополнительные перегородки в коммуналке на Васильевском острове.

Фото: Piter.tv

