В Петербурге задержали организатора похищения 4 тысяч медицинских масок

Инцидент произошел 10 апреля.

В Петербурге задержали подозреваемого в краже 4 тысяч масок. Им оказался сотрудник алкогольного магазина. Об этом стало известно Piter.TV.

По подозрению в организации преступления задержали сотрудника службы безопасности алкогольного маркета 1996 года рождения. Его отпустили под обязательство о явке. Предполагаемый исполнитель преступления - задержанный в апреле гражданин РФ, работавший кассиром, арестован.

Напомним, 10 апреля безработный петербуржец разместил в Instagram сообщение о продаже медицинских масок. С ним связался покупатель, однако, на встречу пришли трое неизвестных и отобрали у него 4 тысячи медицинских масок. Потерпевший обратился в полицию 14 апреля.

Фото: pixabay