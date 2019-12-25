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В Петербурге задержали организатора похищения 4 тысяч медицинских масок
Сегодня, 11:37
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nastya960

В Петербурге задержали организатора похищения 4 тысяч медицинских масок

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Инцидент произошел 10 апреля.

В Петербурге задержали подозреваемого в краже 4 тысяч масок. Им оказался сотрудник алкогольного магазина. Об этом стало известно Piter.TV.

По подозрению в организации преступления задержали сотрудника службы безопасности алкогольного маркета 1996 года рождения. Его отпустили под обязательство о явке. Предполагаемый исполнитель преступления - задержанный в апреле гражданин РФ, работавший кассиром, арестован.

Напомним, 10 апреля безработный петербуржец разместил в Instagram сообщение о продаже медицинских масок. С ним связался покупатель, однако, на встречу пришли трое неизвестных и отобрали у него 4 тысячи медицинских масок. Потерпевший обратился в полицию 14 апреля.

Фото: pixabay

Теги: кража, маски, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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