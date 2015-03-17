В Петербурге задержали новых фигурантов дела о похищении футболиста Мостового

Новые задержания по делу о попытке похищения игрока "Зенита" в Санкт-Петербурге.

Следователи установили, что один из задержанных предложил студентам принять участие в похищении за денежное вознаграждение. По данным следствия, злоумышленники планировали нападение на Вязовой улице, однако преступление не удалось довести до конца.

Ранее по ходатайству следствия под стражу были помещены четыре студента Морского технического колледжа имени адмирала Сенявина — Степан Мирошин, Самир Павлов, Рустам Худайдулаков и Владислав Яковлев. Всем фигурантам дела от 19 до 20 лет, и на допросе они признали свою вину.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека), п.п. "а, в, г, з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 162 УК РФ (разбой). Следствие продолжается, устанавливаются другие возможные участники преступления.

