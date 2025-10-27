Стали известны подробности о похищении футболиста "Зенита" Андрея Мостового

Следствие выявило причастность к инциденту четверых молодых людей в возрасте 19-20 лет, обучающихся в вузах и регулярно демонстрирующих спортивные достижения и националистические взгляды в социальных сетях.

Группа злоумышленников попыталась похитить футболиста петербургского "Зенита" и сборной России Андрея Мостового. Инцидент произошел поздним вечером 24 октября, когда 27-летний футболист покидал продовольственный магазин на Крестовском острове в сопровождении своего близкого друга, бывшего игрока Молодежной хоккейной лиги Александра Гракуна. Подробности инцидента приводит издание "КП-Петербург".

В непосредственной близости от автомобиля спортсмена из микроавтобуса вышли трое незнакомцев, которые немедленно набросились на Мостового, пытаясь затянуть его внутрь транспортного средства. Однако планы преступников провалились из-за хорошей физической подготовки самого Мостового и решительных действий Гракуна, сумевших отбиться от нападающих. После неудачи преступники поспешно покинули место происшествия, бросившись бежать обратно к своему авто.

Спасло то, что Саша успел за секунду оценить ситуацию. Он физически и морально подавил похитителей, оставил в нокдауне. Вот они и скрылись в шоке. У Андрея, конечно, золотые ноги, он ловко смог убежать. А Саша остался на дистанции – смотрел на действия этих бандитов. Он, конечно, профессионал. Отличная реакция, отработанные движения, в свое время его чуть в бокс не переманили, но остался в хоккее. Наталья, мать хоккеиста Александра Гракуна

Андрей Мостовой незамедлительно обратился в полицию, составив подробное заявление. Следственные органы оперативно включились в дело, начав наблюдение за потенциальными похитителями. В тот вечер друзья размышляли, кто мог инициировать такую попытку похищения, учитывая отсутствие конфликтов и недоброжелателей в их окружении.

Вскоре полиция установила новую цель похитителей — молодого родственника влиятельного политика, заместителя председателя Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова.. Молодой человек действительно подвергся нападению: его насильственно поместили в автомобиль каршеринга, надели наручники и угрожали оружием, потребовав выкуп в размере 10 млн рублей. Получив только небольшую сумму денег, грабителей тут же задержали полицейские патрули.

Позже следствие выявило причастность к инциденту четверых молодых людей в возрасте 19-20 лет, обучающихся в вузах и регулярно демонстрирующих спортивные достижения и националистические взгляды в социальных сетях. Предположительно, вдохновляясь идеей легкого заработка, они действовали по заказу таинственного лица под псевдонимом "Сатанист", действовавшего анонимно через мессенджер Telegram.

Таким образом, несмотря на первоначальные подозрения, никаких связей между сыном высокопоставленного чиновника и известным футболистом не оказалось. Настоящие мотивы злоумышленников и их связь с заказчиком устанавливаются следствием.

Официальные представители следственных органов подтвердили, что возбуждена серия уголовных дел по статьям "Похищение человека" и "Разбой", фигурантами которых стали четверо задержанных. Следствие продолжает изучение обстоятельств и установление заказчиков дерзкого преступления.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ