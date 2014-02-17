Задержаны подозреваемые в похищении футболиста "Зенита" и предпринимателя в Петербурге

Бизнесмена заставили перевести 210 тыс. рублей.

В Петербурге следователи задержали четверых подозреваемых в похищении футболиста и предпринимателя. Возбуждены уголовные дела по пп. "а", "в", "г", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ, ст. 162 УК РФ, ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ.

Злоумышленники, находясь на Вязовой улице 23 октября, попытались похитить спортсмена "Зенита" Андрея Мостового, пишет "Mash на Мойке". Однако свой преступный умысел они не довели до конца: потерпевший смог отбиться, ему помог прохожий. Эти же подозреваемые 25 октября похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова на Крестовском острове. Фигуранты заставили его перевести 210 тыс. рублей и требовали отдать им 10 млн рублей.

Следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведены обыски у фигурантов преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали кредиторов за похищение бизнесмена.

Видео: пресс-служба СК РФ