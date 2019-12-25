В Петербурге задержали нечестных продавцов БАДов

В Петербурге сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу и области смоли задержать пятерых человек, которых подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Мошенники звонили пенсионерами, представлялись работниками известного медицинского центра и убеждали доверчивых горожан, что у них тяжелые заболевания, от которых помогут биологически активные добавки. Подозреваемые успели обмануть четверых пенсионеров, проживающих в Приморском и Московском районах. Общая сумма наживы составила 1,4 миллиона рублей.
В квартирах мошенников нашли деньги, портативную технику и средства для подключения телефонных аппаратов к сети IP-телефонии, роутеры, более 20 упаковок БАДов.
Возбуждены уголовные дела.
Ранее мы писали, что суд вынес приговор автомобильному мошеннику, решившегося на десятую аферу.
Фото: Piter.TV
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