В Петербурге задержали нечестных продавцов БАДов

Пять мошенников наживались на доверии пенсионеров.

В Петербурге сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу и области смоли задержать пятерых человек, которых подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Мошенники звонили пенсионерами, представлялись работниками известного медицинского центра и убеждали доверчивых горожан, что у них тяжелые заболевания, от которых помогут биологически активные добавки. Подозреваемые успели обмануть четверых пенсионеров, проживающих в Приморском и Московском районах. Общая сумма наживы составила 1,4 миллиона рублей.

В квартирах мошенников нашли деньги, портативную технику и средства для подключения телефонных аппаратов к сети IP-телефонии, роутеры, более 20 упаковок БАДов.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы писали, что суд вынес приговор автомобильному мошеннику, решившегося на десятую аферу.

Фото: Piter.TV