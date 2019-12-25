Суд вынес приговор автомобильному мошеннику, решившегося на десятую аферу

За плечами у злоумышленника было девять привлечений к уголовной ответственности.

Петербургский суд приговорил к 10 годам лишения свободы горожанина Романа Толстова. Как рассказали в пресс-службе прокуатуры, мужчину признали виновным в мошенничестве, связанном с автомобилями.

Отмечается, что ранее Толстов был девять раз судим по аналогичной статье, но снова решил пойти на обман. Но этот раз мужчина заключил договор аренды двух автомобилей "Киа" с гендиректором ООО "Перспектива", не собираясь исполнять обязательства по оплате. Злоумышленника завладел иномарками и распорядился ими по своему усмотрению, причинив компании ущерб в 2 млн рублей.

Мошенник будет отбывать в срок в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали, как шантажист выманил у хозяина похищенной иномарки 350 тысяч рублей, но машину не вернул.

Фото: Piter.TV