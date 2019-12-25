Шантажист выманил у хозяина похищенной иномарки 350 тысяч рублей, но машину не вернул

Инцидент произошел еще в июле.

Полиция Всеволожского района Ленобласти спустя почти три месяца задержала шантажиста, оставившего автомобилиста без машины и денег. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

8 сентября в полицию обратился 49-летний петербуржец, рассказавший, что в минувшем июле его обманул малознакомый человек Как выяснилось, на 117-м километре КАД, в деревне Порошкино, злоумышленник выманил у пострадавшего 350 тысяч рублей якобы за возврат ранее похищенного автомобиля "Шевроле Тахо". Однако, получив деньги, обманщик не вернул автомобиль владельцу и перестал выходить на связь.

Тогда же в полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве, в преступлении изобличили 32-летнего жителя Ленобласти.

Ранее мы писали, что за день в Петербурге угнали две иномарки за 2,5 млн рублей.

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