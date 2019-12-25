За день в Петербурге угнали две иномарки за 2,5 млн рублей

Возбуждены уголовные дела.

За один день в Петербурге угнали сразу две дорогостоящие иномарки. Оба инцидента произошли 1 декабря на проспектах Героев и Малоохтинском, рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Около семи утра в полицию обратился неработающий 63-летний петербуржец, у которого исчез "Хендай Санта Фе" стоимостью 2,5 млн рублей. Машина была припаркована у дома №96 по Малоохтинскому проспекту. Камеры видеонаблюдения засекли, как вечером 20 ноября автомобиль, управляемый неизвестным, выезжает со двора на Таллинской улице.

Вторым к полицейским обратился 29-летний индивидуальный предприниматель, чью красную "Киа Стингер" угнали с парковки у дома №25 корпус 1 по проспекту Героев. Злоумышленнику хватило пары часов отсутствия хозяина у машины, чтобы украсть ее: камеры зафиксировали, как мужчина в капюшоне садится в чужой автомобиль и уезжает в сторону моста "Кадырова". Позднее машину засекли на Пулковском шоссе в сторону поворота на аэропорт. Ущерб автовладелец оценил в 2,5 млн рублей,

По обоим фактам кражи возбуждены уголовные дела.

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