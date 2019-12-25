В Ленобласти ищут домушника, похитившего украшений на 2,4 млн рублей

Вор обокрал квартиру в коттеджном поселка ГП Федоровское.

Вечером 12 ноября в полицию Ленобласти сообщили о краже в квартире на Кольцевой улице в коттеджном поселке городского поселения Федоровское. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области и городу.

Установлено, что неизвестный домушник отжал стеклопакет окна и проник в квартиру, принадлежащей 51-летней женщине. Вор похитил множество ювелирных изделий и скрылся с места происшествия. Ущерб пенсионерке составил свыше 2,4 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Домушника разыскивают.

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