Из съемной квартиры врача-китаянки пропали деньги

Приметы вора-домушника уже установлены.

Вечером во вторник, 10 октября, в полицию обратилась 27-летняя гражданка КНР, работающая врачом-офтальмологом. Как стало известно Piter.TV, из квартиры на улице Сикейроса, которую арендует девушка, пропали деньги.

Пока китаянки не было дома, в двухкомнатную квартиру на четвертом пробрался неизвестный, подобрав ключи к замку на входной двери. В жилище домушник нашел только 3000 рублей и 50 юаней, после чего скрылся с деньгами.

Камеры видеонаблюдения позволили установить приметы воришки: им оказался мужчина с короткой бородой, в спортивном костюме и кепке. С места изъяты следы пальцев рук. Возбуждено уголовное дело о краже.

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