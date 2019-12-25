Нетрезвый петербуржец обжег ягодицы при автомобильном пожаре на Варфоломеевской

Обстоятельства пожара еще выясняются.

Во втором часу ночи 20 октября в полицию Петербурга сообщили об обнаруженном на Варфоломеевской улице обгоревшем автомобиле. Как стало известно Piter.TV, погорельца "Фольксваген" нашли сами полицейские после сообщения из скорой помощи: к медикам обратился мужчина с многочисленными ожогами.

Как выяснилось, часом раньше о полыхающем автомобиле сообщили городскому МЧС, пожарные потушили машину спустя 20 минут. В пожаре, однако пострадал тот самый мужчина, попросивший помощи у медиков: у 27-летнего петербуржца, оказавшегося нетрезвым, диагностировали ожоги ягодиц и ладоней. Все что смог сказать молодой человек об обстоятельствах получения таких травм – это то, что около полуночи он сидел в том "Фольксвагене" в промзоне на Варфоломеевской.

Автомобиль, по информации источника, сняли с регистрационного учета в связи с продажей еще летом 2018 года

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Фото: pixabay