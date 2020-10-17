Неизвестный в маске угнал "Лексус" на Мебельной улице

Стоимость автомобиля превышает два миллиона рублей.

Стало известно об угоне иномарки, который произошел накануне днем в северной части Петербурга. Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, в полицию 16 октября обратился безработный 24-летний молодой человек. Он рассказал. что неизвестный похитил автомобиль "Лексус", принадлежащий его знакомой. Автомобиль был припаркован у его места жительства на Мебельной улице, стоимость автомобиля превышает 2,4 миллиона рублей.

Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали, что вечером 15 октября автомобиль двигался по Пулковскому шоссе от поста ГИБДД к повороту аэропорта "Пулково".

Момент угона попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv. На видео можно заметить, как к машине подходит неизвестный в темной одежде, садится в автомобиль – через несколько секунд машина уезжает. Примета времени – на угонщике можно заметить медицинскую маску.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 19 "резиновых" квартир с мигрантами. Одна из квартир и вовсе незаконно использовалась как хостел.

Видео: Piter.tv