Петербургские полицейские выследили насильника с Краснопутиловской улицы

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Во вторник, 24 декабря, стало известно о том, что петербургские полицейские выследили одного из насильников с Краснопутиловской улицы. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по городу на Неве.

Полицейские подозревают в совершении преступления сразу двух мужчин — 20-летний и 19-летний граждане Республики Узбекистан. Одно их них удалось задержать.

Напомним, что инцидент произошел 21 декабря на Краснопутиловской улице. Двое мужчин напали на 39-летнюю петербурженку и изнасиловали её.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

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