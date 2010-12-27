В Петербурге задержали петербуржца за нападения на микрофинасовые учреждения по Гашека и Белы Куна

Серию из четырех эпизодов совершил 31-летний мужчина.

Правоохранительные органы Петербурга задержали мужчину, которого подозревают в нападении на микрофинансовые организации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным оперативников, 31-летнему местному жителю удалось совершить серию из четырех ограблений. Все эпизоды произошли на улице Ярослава Гашека, а также на Белы Куна. Грабитель угрожал ножом сотрудникам компаний, а после забирал выручку. Преступная деятельность осуществлялась петербуржцем с декабря 2018 года по февраль 2019.

На данный момент предполагаемого злоумышленника заключили под стражу. На данный момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье за разбой.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургских продавцов БАДов обыскивает полиция: МВД проверяет два бизнес-центра и квартиры.

Фото: Piter.tv