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Петербургских продавцов БАДов обыскивает полиция: МВД проверяет два бизнес-центра и квартиры
Сегодня, 11:47
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lesjasap

Петербургских продавцов БАДов обыскивает полиция: МВД проверяет два бизнес-центра и квартиры

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Ведомство обвиняет компании в обмане пенсионеров: те получали вместо лекарств биодобавки за 100 тысяч рублей.

Правоохранительные органы Петербурга проводят обыски в офисах компаний, которых считают причастными к распространению БАДов. Также под пристальное внимание оперативников попали квартиры предполагаемых злоумышленников. По результатам проверок все эпизоды будут собраны в единое дело о мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент представители закона также опрашивают пострадавших жителей города от деятельности данных фирм.

Следствие полагает, что учреждения причастны к обману пенсионеров. Они продавали пожилых людям биологические добавки, хотя уверяли жертв в том, что те покупают действенные "чудолекарства". Товар закупался за несколько тысяч рублей, а после реализовывался петербуржцам по сто тысяч за штуку.

Отметим, что полиция пришла утром 19 марта в бизнес-центр на Обуховской Обороны, 86 и офис на Большом Смоленском проспекте, 12.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Юлмарт" выплатит Дмитрию Костыгину 659 тысяч рублей по решению суда.

Фото: Piter.tv

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Теги: биодобавки, мошенничество, обыск в бизнес-центре, продавцы бадов
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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