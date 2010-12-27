В Петербурге задержали мужчину, выбросившего на помойку пистолет

Задержанным оказался ранее судимый уроженец Татарстана.

Полиция Красносельского района задержала мужчину, который выбросил на помойку пистолет и попытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел поздно вечером 16 ноября. У площадки посреди мусора стражи порядка обнаружили пистолет. Экспертиза показала, что оружие иностранного производства было выпущено в 1908 году и пригодно для стрельбы.

Задержанным оказался 46-летний ранее судимый уроженец Татарстана. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Новом Девяткино в мужчину стреляли из травматического оружия.

Фото: Piter.TV