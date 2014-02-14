В Петербурге задержали мужчину, прокатившего на капоте полицейского

Злоумышленником оказался 33-летний мужчина без регистрации.

Вечером в четверг, 11 февраля, на проспекте Энгельса произошел неприятный инцидент. В полицию поступил звонок о конфликте в уличном павильоне. На место прибыл наряд в составе сотрудников районного отдела полиции. О подробностях происшествия рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

Предполагаемый участник событий, когда подъехали полицейские, сел в автомобиль "БМВ". Участковый подошел к иномарке и начал представляться водителю, как тот резко начал движение, прокатив полицейского на капоте машины. Водитель остановился около парковки через сто метров и был задержан. Отмечается, что участковый не пострадал.

Задержанным оказался 33-летний мужчина без регистрации. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по городу и области