  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:13
75
smirenny
Код вставки плеера

В Петербурге задержали мужчину, прокатившего на капоте полицейского

0 0

Злоумышленником оказался 33-летний мужчина без регистрации.

Вечером в четверг, 11 февраля, на проспекте Энгельса произошел неприятный инцидент. В полицию поступил звонок о конфликте в уличном павильоне. На место прибыл наряд в составе сотрудников районного отдела полиции. О подробностях происшествия рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

Предполагаемый участник событий, когда подъехали полицейские, сел в автомобиль "БМВ". Участковый подошел к иномарке и начал представляться водителю, как тот резко начал движение, прокатив полицейского на капоте машины. Водитель остановился около парковки через сто метров и был задержан. Отмечается, что участковый не пострадал. 

Задержанным оказался 33-летний мужчина без регистрации. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Ранее мы писали, что живодер пробил псу голову топором в Ленобласти.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по городу и области 

Теги: дтп, прокатил полицейского на капоте
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии