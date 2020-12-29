В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве брата

По предварительным данным, один из братьев ударил другого ножом, от чего пострадавший скончался на месте происшествия.

В пятницу, 8 января, сотрудники полиции задержали в Приморском районе 38-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве брата-близнеца. Об этом сообщила "Gazeta.SPB".

По предварительной информации, конфликт произошел в среду, 6 января, в доме №12 корпус 1 по Мартыновской улице. Предполагается, что мужчины выпивали, и в ходе конфликта один из братьев напал на другого с ножом, после чего пострадавший скончался на месте происшествия.

Оперативники изъяли из квартиры пять ножей, один из них был с бурыми следами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что петербуржец зарезал жену и погиб при попытке убежать от полиции.

Фото: Piter.TV