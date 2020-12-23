В Башкирии по обвинению в убийстве арестовали депутата

По версии следствия, депутат до смерти избил человека в результате пьяной ссоры.

Депутата Мелеузовского городского совета Александра Котелевского заключили под стражу. Его обвиняют в убийстве инвалида в пьяной драке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что 5 августа в Мелеузе нашли мертвым 38-летнего Ильфата Тутхнеева. Предполагается, что его избил депутат Котелевский.

Да, все имена верны. В ходе пьяной ссоры [Котелевский] его избил, и тот скончался, - сообщил агентству источник.

По версии следствия, обвиняемый в ночь на 5 августа распивал алкоголь в мастерской с погибшим и между мужчинами произошла ссора, в ходе которой депутат избил хозяина мастерской. Мужчина в результате скончался.

Свою вину обвиняемый не признает. Бол назначен комплекс судебных экспертиз.

Видео: Telegram/Life Shot