Полиция задержала петербуржца по подозрению в убийстве безмасочника

Петербургские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве по неосторожности горожанина без маски в одном из супермаркетов.
Напомним, что 20 декабря около 19:30 в продуктовом сетевом магазине на улице Бабушкина, 17 неизвестный мужчина в результате внезапно возникшего конфликта ударил двумя руками в грудь пьяного В., который упал и ударился головой о стену, после чего неизвестный с места происшествия скрылся.
Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.
Ранее мы писали, что петербуржец скончался в больнице после конфликта в магазине на Бабушкина.
Фото: Piter.TV
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