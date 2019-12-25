Полиция задержала петербуржца по подозрению в убийстве безмасочника

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство по неосторожности".

Петербургские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве по неосторожности горожанина без маски в одном из супермаркетов.

Напомним, что 20 декабря около 19:30 в продуктовом сетевом магазине на улице Бабушкина, 17 неизвестный мужчина в результате внезапно возникшего конфликта ударил двумя руками в грудь пьяного В., который упал и ударился головой о стену, после чего неизвестный с места происшествия скрылся.

Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

Ранее мы писали, что петербуржец скончался в больнице после конфликта в магазине на Бабушкина.

Фото: Piter.TV