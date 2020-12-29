Петербуржец зарезал жену и погиб при попытке убежать от полиции

После преступления мужчина решил избежать ответственности и выпал из окна.

Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Во время ссоры житель Выборгского района не менее шести раз ударил ножом свою жену. После прибытия полицейских мужчина попытался скрыться, сорвался с окна и погиб.

По версии следователей, в ночь на 5 января петербуржец 1974-го года рождения ранил свою жену 1979-го года рождения в квартире на проспекте Просвещения. Он отказался открывать двери полицейским, когда те прибыли на место. Дверь пришлось вскрывать сотрудникам МЧС. Чтобы избежать ответственности, виновник произошедшего выпрыгнул из окна. Травмы оказались не совместимы с жизнью. По информации пресс-службы СК по Петербургу, он выпал с 9-го этажа, в то время как ранее сообщалось о 7-м.

Источник Piter.TV в правоохранительных органах сообщил о том, что мужчина сам позвонил в экстренные службы. Он утверждал, что на его квартиру напали "черные" риэлторы. Также известно, что в квартире находилась 8-летняя дочь и пожилая женщина. Девочка также получила ножевые ранения. Ее мама скончалась от полученных травм. Ребенок остался без родителем.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: пресс-служба СК по СПб