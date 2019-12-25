Коммерческий директор стрелял в воздух у магазина на Науки

Хулигана уже задержала полиция.

Вечером 26 октября в полицию Петербурга поступило сообщение от жителя улицы Веденеева. Как стало известно Piter.TV, мужчина рассказал полицейским о стрельбе у магазина "Пятерочка" на проспекте Науки, 2.

Выяснилось, что стрелял в воздух неизвестный мужчина, в полиции сразу же возбудили уголовное дело о хулиганстве. Несколькими часами позже по подозрению в стрельбе задержали 45-летнего коммерческого директора петербургской организации, в отношении мужчины составили административный протокол. У хулигана изъяли травматический пистолет с семью патронами и гильзу.

Ранее мы рассказывали, как двое мужчин с пистолетом изъяли выручку из кафе на Космонавтов.

Фото: Piter.TV