В Петербурге задержали мужчину по подозрению в ограблении ювелирного магазина

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Накануне, 29 сентября, в полицию поступило сообщение об ограблении ювелирного магазина на Стародеревенской улице, 36. Продавец сообщила, что неизвестный вырвал из рук два браслета и убежал.

Проверка показала, что были похищены браслеты из желтого метала 585 пробы. Сумма похищения пока неизвестна. Сегодня, 30 сентября, в пять утра на улице Ильюшина был задержан 24-летний житель Парголово. В редакцию Piter.TV попало фото подозреваемого в преступлении и кадры с камер видеонаблюдения в магазине.

Ранее мы писали, что двое бандитов увезли знакомого мужчину в лес, избили и обокрали.

Фото: Piter.TV