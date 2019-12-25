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В Петербурге задержали мужчину по подозрению в ограблении ювелирного магазина
Сегодня, 18:39
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smirenny

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в ограблении ювелирного магазина

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Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Накануне, 29 сентября, в полицию поступило сообщение об ограблении ювелирного магазина на Стародеревенской улице, 36. Продавец сообщила, что неизвестный вырвал из рук два браслета и убежал. 

Проверка показала, что были похищены браслеты из желтого метала 585 пробы. Сумма похищения пока неизвестна. Сегодня, 30 сентября, в пять утра на улице Ильюшина был задержан 24-летний житель Парголово. В редакцию Piter.TV попало фото подозреваемого в преступлении и кадры с камер видеонаблюдения в магазине. 

Ранее мы писали, что двое бандитов увезли знакомого мужчину в лес, избили и обокрали.

Фото: Piter.TV

Теги: ограбление, ограбление ювелирного магазина
Категории: Лента новостей,

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