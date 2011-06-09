В Петербурге задержали мужчину, который стрелял на Сенной площади

Полицейские задержали 38-летнего выходца из Кабардино-Балкарии.

В воскресенье, 3 октября, в Адмиралтейском районе Петербурга задержали мужчину, который устроил стрельбу в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по городу и Ленинградской области.

Как сообщили в ведомстве, у станции метро "Сенная площадь" заметили компанию нетрезвых людей. Один из них стрелял в воздух из пневматического оружия. После того, как полицейские оперативно прибыли на место преступления, они задержали 38-летнего выходца из Кабардино-Балкарии.

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на улице Типанова до полусмерти хулиганы избили мужчину.

Фото: Piter.tv

