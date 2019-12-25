Извращенец ублажал себя, подглядывая в окна спортшколы на улице Подвойского

Мужчину без штанов поймали полицейские.

Вечером 11 марта в службу "112" обратился 33-летний тренер спортивной школы олимпийского резерва № 2 и заявил о мужчине, который занимается онанизмом, глядя в окна на детей. Об этом стало известно Piter.TV.

Извращенца без штанов заметили возле окон спортшколы на улице Подвойского. Спустя несколько минут его задержал наряд полиции. Задержанным оказался 39-летний ранее судимый петербуржец.

В настоящий момент ведется расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что неизвестный изнасиловал 12-летнюю девочку в примерочной ТЦ "Галерея".

Фото: Piter.TV