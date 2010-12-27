В Петербурге разыскивают мошенников, которые ограбили 89-летнего петербуржца 

Возбуждено уголовное дело.

Полиция Северной столицы разыскивает мошенников, которые ограбили 89-летнего петербуржца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Как оказалось, 13 сентября неизвестные попросили пенсионера посодействовать им в снятии денежных средств с банковского счета.

Под предлогом необходимости получения денежных средств переводом из Украины, данные люди попросили пожилого человека, чтобы он оказал им содействие, как пенсионер и малоимущий, и при снятии крупной суммы денег с его счета, комиссия будет меньше сказано в сообщении

В итоге пенсионер снял со счета около 500 тысяч рулей. Злоумышленники вернули мужчине деньги, предварительно подменив их на билеты банка "Приколов".

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что полицейские по "горячим" следам задержали петербуржца, который ограбил два магазина подряд.

Фото:pixabay