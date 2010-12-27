Сначала мужчина ограбил оружейный магазин.

В минувший вторник, 1 октября, полицейские по "горячим" следам задержали петербуржца, который ограбил два магазина подряд. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в пушкинском районе. Так, сначала мужчина похитил пневматический пистолет из оружейного магазина на Церковной улице. После он совершил налет на магазин в переулке Радищева. Рецидивист угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил 4 тысячи рублей выручки и 1,5 тысячи рублей, принадлежащих кассиру.

Полицейским удалось выследить грабителя. Им оказался 30-летний безработный. Злоумышленник ранее неоднократно судим.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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Фото:pixabay