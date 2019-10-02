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Появились подробности смертельного ДТП на Волхонском шоссе

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Водитель Мазды сгорел в машине, семь пассажиров и водитель маршрутного такси госпитализированы в больницу.

Утром 2 октября около 07:40 на 16-ом километре Волхонского шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП.  Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД. 

По предварительной информации, водитель(неустановленный мужчина), управляя автомобилем Мазда, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой ПАЗ (маршрут №403). Легковой автомобиль в результате столкновения загорелся.

В результате ДТП водитель автомобиля Мазда погиб на месте. Водитель и семь пассажиров ПАЗ госпитализированы в состоянии различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото, видео:ВК/ ДТП и ЧП

Теги: волхонское шоссе, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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