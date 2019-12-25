В Петербурге задержали мошенницу, которая скрывалась 9 лет

Её разыскивали с 2011 года за присвоение 2,2 млн рублей, принадлежавших религиозной организации во Владикавказе.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что в петербурге поймали мошенницу, которая скрывалась 9 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

В 2011 году женщина присвоила себе 2,2 млн рублей, которые принадлежали религиозной организации во Владикавказе. По версии следствия, 47-летняя Фатима Джагаева много лет скрывалась от правоохранителей при помощи постоянных пластических операций.

Накануне женщину задержали в Калининском районе Северной столицы.

Ранее мы сообщали о том, что работник кафе на станции "Царское Село" ограбил своего начальника ради азартных онлайн-игр.

Фото: ГУ МВД по городу и области.