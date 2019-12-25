Работник кафе на станции "Царское Село" ограбил своего начальника ради азартных онлайн-игр

Юноша стащил кошелек с 1,5 тысяч долларов наличными.

На железнодорожной станции Царское Село в Петербурге задержали работника кафе, ограбившего своего начальника. Воришку выявили сотрудники транспортной полиции, сообщили в пресс-службе структуры 19 марта.

Юноша 18 лет тайно зашел в кабинет администратора кафе и украл со стола кошелек, в котором было более полторы тысячи долларов. Полиция выяснила, что работник общепита увлечен азартными играми в интернете и решил обогатиться для продолжения игры. Ранее молодой человек уже попадал в поле зрения полицейских за похожие преступления.

Возбуждено уголовное дело о краже, воришке может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, как в Петербурге "сотрудница" газовой службы украла у пенсионерки 870 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО