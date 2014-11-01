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В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в финансировании террористов
Сегодня, 12:02
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nadezhda_sib

В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в финансировании террористов

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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

В Петербурге задержали гражданина другой страны, который подозревается в финансировании запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Об этом сообщил "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Если подозреваемого признают виновным, ему может грозить лишение свободы сроком от 8 до 15 лет. 

Ранее в Петербурге задержали гражданина, который переводил деньги сирийским террористам. Он общался с террористами через социальные сети.

Фото: Piter.TV

Теги: подозреваемый, уголовное дело, финансирование террористов
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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