В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в финансировании террористов

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

В Петербурге задержали гражданина другой страны, который подозревается в финансировании запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Об этом сообщил "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Если подозреваемого признают виновным, ему может грозить лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.

Ранее в Петербурге задержали гражданина, который переводил деньги сирийским террористам. Он общался с террористами через социальные сети.

Фото: Piter.TV