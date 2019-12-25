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В Петербурге задержали гражданина, который переводил деньги сирийским террористам
Сегодня, 16:47
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kraratau27

В Петербурге задержали гражданина, который переводил деньги сирийским террористам

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С мая по июль 2020 года он периодически отправлял денежные средства для поддержки членов запрещенной в России организации.

В Петербурге сотрудники силовых ведомств задержали обвиняемого в создании канала финансирования террористов. Об этом во вторник, 18 мая, сообщили "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По предварительным данным, задержанный переводил деньги члену террористической организации, которая расположена на территории Сирийской Арабской Республики (она участвует в боевых действиях против правительственных сил России). 

В начале прошлого года задержанный смог установить связь с террористом через социальные сети. С мая по июль 2020 года он периодически отправлял денежные средства для поддержки членов запрещенной в России организации. Стоит отметить, что получатель ещё в 2019 году стал фигурантом уголовного дела по фактам участия в террористической организации. Так, переведённые деньги он использовал для террористической деятельности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Он может получить срок от 15 лет и вплоть до пожизненного.

Ранее мы писали, что месяц назад в Петербурге также задержали спонсора терроризма.

Фото: Piter.tv 

Теги: задержание, перевод денег, террористические организации
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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