Мигрант подозревается в краже смартфона в Петербурге у студента из Эквадора

Подозреваемый отрицает свою вину. Он рассказал, что у него нет постоянного места жительства.

Полиция Петербурга задержала мужчину, который подозревается в краже мобильного телефона у гражданина Эквадора. Иностранец приехал в Россию на учебу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Потерпевший возвращался домой 17-го июня после футбольного матча. На станции "Гостиный двор" неизвестный вытащил у него телефон за 22 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело. На следующий день полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний мигрант из Средней Азии, он работает грузчиком. Мужчина утверждает, что он ничего не крал. Подозреваемый признался, что у него нет постоянного места жительства, живет "по хостелам", иногда употребляет наркотические вещества.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге будут судить банду "карманных" воров.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО