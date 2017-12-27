В Петербурге женщина навела полицию на след "минера"

Мужчина предупредил свою соседку по коммуналке о предстоящей опасности.

В Петроградском районе Санкт-Петербурга был задержан мужчина, напугавший своих соседей заявлением о том, что дом "скоро взорвется".

Известно, что 21 января вечером в полицию обратилась обеспокоенная женщина, которая сообщила, что ее сосед предупредил ее, что их дом скоро взлетит на воздух. Правоохранительные органы незамедлительно прибыли на место происшествия и начали искать взрывное устройство.

В доме по Большой Зелениной опасных предметов обнаружено не было. Однако был найден и задержан 28-летний официально не трудоустроенный гражданин Азербайджана.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Напомним, сообщения о "бомбах" поступают с заметной постоянностью, однако правоохранительным орагнам удается выйти на след злоумышленников. Так, ранее Piter.tv писал о том, что на Планерной улице у петербуржца отобрали "террористический набор", а в воскресенье полиция искала бомбу в "мэрии" Петербурга.