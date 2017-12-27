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На Планерной улице у петербуржца отобрали "террористический набор"
Сегодня, 9:05
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lesjasap
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На Планерной улице у петербуржца отобрали "террористический набор"

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Около ТРК "Монпансье" у молодого человека полиция нашла "набор подрывника".

В Приморском районе Петербурге правоохранительные органы задержали подозрительного петербуржца. В ходе обыска выяснилось, что с собой у молодого человека находился “набор подрывника”: гильзы, провода и банка с неопределенным содержимым. В настоящее время изъятое изучают эксперты-криминалисты.
 
Инцидент произошел в шесть часов вечера  21 января около торгового комплекса “Монпансье”. Злоумышленник шел по Планерной улице около дома номер 59. Оперативники заметили странного гражданина и подошли к нему. С собой у него обнаружилась 500-граммовая банка с герметиком и порошком, скрученные провода, радиостанция, навигатор, две сотни гильз разных калибров. 
 
Данным делом занимаются правоохранительные органы. Известно, что молодому человеку 26 лет и ранее он не привлекался. 
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Теги: гильзы , монпансье , набор подрывника , планерная улица , подрывник , приморский район , провода , трк
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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