На Планерной улице у петербуржца отобрали "террористический набор"

Около ТРК "Монпансье" у молодого человека полиция нашла "набор подрывника".

В Приморском районе Петербурге правоохранительные органы задержали подозрительного петербуржца. В ходе обыска выяснилось, что с собой у молодого человека находился “набор подрывника”: гильзы, провода и банка с неопределенным содержимым. В настоящее время изъятое изучают эксперты-криминалисты.

Инцидент произошел в шесть часов вечера 21 января около торгового комплекса “Монпансье”. Злоумышленник шел по Планерной улице около дома номер 59. Оперативники заметили странного гражданина и подошли к нему. С собой у него обнаружилась 500-граммовая банка с герметиком и порошком, скрученные провода, радиостанция, навигатор, две сотни гильз разных калибров.

Данным делом занимаются правоохранительные органы. Известно, что молодому человеку 26 лет и ранее он не привлекался.