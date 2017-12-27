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В воскресенье полиция искала бомбу в "мэрии" Петербурга
Сегодня, 8:50
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lesjasap
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В воскресенье полиция искала бомбу в "мэрии" Петербурга

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Неграмотный "террорист" заминировал "мэрии" Москвы и Петербурга.

На выходных в Северной столице неизвестный “террорист” сообщил о минировании “мэрии Москвы и Петербурга”. Представители Смольного не знали, что, оказывается, в городе есть такое здание, но направили оперативников на проверку информации. 
 
Инцидент произошел около девяти часов вечера 21 января. На электронный адрес ведомства УФСБ России пришло письмо, в котором содержалось предупреждение о готовящемся теракте в “мэриях” двух российских столиц. Отметим, что неизвестный “друг “явно неграмотен: он допустил ошибку в слове “Петербург”, написав его через букву “и”, а также перепутал “мэрию” с “правительством”.
 
Однако, правоохранительные органы проверили территорию Смольного, но не нашли опасных предметов и веществ. Эвакуация не проводилась.
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Теги: бомба , мэрия , правительство , смольный , телефонный терроризм , телефонный террорист , фсб , электронная почта , электронное письмо
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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