В воскресенье полиция искала бомбу в "мэрии" Петербурга

Неграмотный "террорист" заминировал "мэрии" Москвы и Петербурга.

На выходных в Северной столице неизвестный “террорист” сообщил о минировании “мэрии Москвы и Петербурга”. Представители Смольного не знали, что, оказывается, в городе есть такое здание, но направили оперативников на проверку информации.

Инцидент произошел около девяти часов вечера 21 января. На электронный адрес ведомства УФСБ России пришло письмо, в котором содержалось предупреждение о готовящемся теракте в “мэриях” двух российских столиц. Отметим, что неизвестный “друг “явно неграмотен: он допустил ошибку в слове “Петербург”, написав его через букву “и”, а также перепутал “мэрию” с “правительством”.

Однако, правоохранительные органы проверили территорию Смольного, но не нашли опасных предметов и веществ. Эвакуация не проводилась.