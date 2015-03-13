МВД рассказало, как обезопасить ребенка от мошенников

Рекомендации касаются регистрации "личной" и "публичной" электронных почт.

Для ребёнка безопаснее завести несколько электронных почтовых ящиков. Соответствующее заявление сделали российские правоохранительные органы. Сотрудники полиции объяснили, что следует иметь по меньшей мере два ящика, один из которых будет использоваться пользователем только для личных писем от тех людей, которых он знает лично, а второй или "публичный" электронный адрес применяться для регистрации на форумах и в чатах, подписок на почтовую рассылку и прочих интернет-услуг. В МВД добавили, что зачастую мошенники пользуются невнимательностью ребёнка. Преступные схемы подразумевают, что под рассылками распространяются фишинги. Поэтому оградить несовершеннолетнего от потенциального обмана может отдельная электронная почта, доступ к которой также будет у его родителей.

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Фото: Piter.tv