В Петербурге за подкуп задержали топ-менеджера ИКЕА

Мужчину поймали с поличным во время переговоров в ресторане.

В Петербурге за коммерческий подкуп в особо крупном размере задержали топ-менеджера компании ИКЕА. Мужчину поймали с поличным во время переговоров в ресторане. Об этом пишет "Фонтанка".

Фигурантом уголовного дела стал 39-летний руководитель ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти б". Эта компания является структурой корпорации ИКЕА, которая до лета 2018 года именовалась как "ИКЕА Проперти б".

Менеджера задержали 28 августа в одном из ресторанов на Чернышевской улице. Там у него была встреча с генеральным директором строительной фирмы. Мужчины обсуждали крупный договор на установку систем противопожарной безопасности в ТРК "Мега Дыбенко". Бизнесмен передал 14 млн рублей, а взамен получил документы, позволяющие взыскать с мировой торговой сети 370 млн рублей.

Подозреваемого задержали с поличным. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Коммерческий подкуп в особо крупном размере". Мужчина признал свою вину, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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Фото: Piter.TV